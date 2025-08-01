На каких пляжах Беларуси на следующей неделе лучше не купаться, рассказали в санэпидслужбе

По-прежнему действуют ранее введенные ограничения. Нельзя купаться и заниматься водным спортом на пляже «Обкомовский» (Гомель), правобережных зонах отдыха в Мозыре (возле гребной базы и жилого дома № 9 по ул. Советской), зоне купания № 2 на озере Юбилейное (Гродно), пляжах на Днепре — в Жлобине, у Центра олимпийского резерва, в агрогородке Полыковичи.