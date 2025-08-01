В лесах под Екатеринбургом обнаружен опасный вредитель — Уссурийский полиграф

На территории Билимбаевского лесничества в Свердловской области выявлен очаг распространения опасного вредителя леса — уссурийского полиграфа. Вирус называется Polygraphus Proximus Blanford. Об этом сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.
В ходе обследования территории были обнаружены личинки и взрослые особи насекомого, схожие с карантинным вредителем. Экспертиза, проведенная Екатеринбургским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердила наличие уссурийского полиграфа.
В связи с этим на площади 1853 гектара в Билимбаевском лесничестве введена карантинная фитосанитарная зона для предотвращения дальнейшего распространения вредителя.
Напомним, за последнюю неделю июля в Екатеринбург и Свердловскую область доставили около 10,3 тысячи клещей-энтомофагов из Краснодарского края. Иксодовых отправили на сельскохозяйственные предприятия области. Клещи-энтомофаги используются фермерами для защиты посевов от вредителей, обеспечивая экологичную защиту урожая.