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В лесах под Екатеринбургом обнаружен опасный вредитель — Уссурийский полиграф

Опасный вредитель угрожает лесам под Екатеринбургом.

Источник: Комсомольская правда

На территории Билимбаевского лесничества в Свердловской области выявлен очаг распространения опасного вредителя леса — уссурийского полиграфа. Вирус называется Polygraphus Proximus Blanford. Об этом сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.

В ходе обследования территории были обнаружены личинки и взрослые особи насекомого, схожие с карантинным вредителем. Экспертиза, проведенная Екатеринбургским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердила наличие уссурийского полиграфа.

В связи с этим на площади 1853 гектара в Билимбаевском лесничестве введена карантинная фитосанитарная зона для предотвращения дальнейшего распространения вредителя.

Напомним, за последнюю неделю июля в Екатеринбург и Свердловскую область доставили около 10,3 тысячи клещей-энтомофагов из Краснодарского края. Иксодовых отправили на сельскохозяйственные предприятия области. Клещи-энтомофаги используются фермерами для защиты посевов от вредителей, обеспечивая экологичную защиту урожая.