В лесах под Екатеринбургом обнаружен опасный вредитель — Уссурийский полиграф

Напомним, за последнюю неделю июля в Екатеринбург и Свердловскую область доставили около 10,3 тысячи клещей-энтомофагов из Краснодарского края. Иксодовых отправили на сельскохозяйственные предприятия области. Клещи-энтомофаги используются фермерами для защиты посевов от вредителей, обеспечивая экологичную защиту урожая.