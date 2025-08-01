Растения суши начали поглощать на 14,7 млрд тонн больше СО2 за последние 20 лет

Как объясняют ученые, этот параметр отражает то, как быстро растения поглощают углерод из окружающей среды, запасают его в своей биомассе, а также выделяют его в процессе дыхания. Это делает его очень важным для оценки того, какую роль флора играет в фиксации антропогенных выбросов СО2. До настоящего времени у климатологов не было точных оценок ЧПП, что не позволяло понять, как меняется данный параметр по мере роста выбросов парниковых газов.