K-pop-группа Young Posse учит русские слова

В начале августа Young Posse впервые выступит в Москве и Санкт-Петербурге. Артистки в интервью «Газете.RU» признались, что очень ждут встречи с российскими фанатами. Они даже начали учить простые фразы на русском языке.
«Это наш первый приезд в Россию, и я стараюсь запомнить хотя бы несколько слов, чтобы выразить уважение и тепло нашим поклонникам», — рассказала лидер группы Сонхе.
В составе Young Posse — пять девушек: Сонхе, Енджон, Джиана, Доын и Джиын. В интервью они рассказали, что в коллективе стараются открыто обсуждать разногласия, избегая серьезных конфликтов. «Мы очень разные, но умеем слушать друг друга», — говорит Джиана. Среди своих целей участницы называют не только музыкальные награды, но и желание быть запомненными как команда, способная вдохновлять слушателей.
Сейчас девушки активно готовятся к российскому туру. Репетиции, выбор сет-листа и отработка сценических номеров — все подчинено одной задаче: чтобы первый визит в Россию всем запомнился. «Хотим подарить нашим слушателям настоящие эмоции», — подытожила Доын.