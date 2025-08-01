K-pop-группа Young Posse учит русские слова

В составе Young Posse — пять девушек: Сонхе, Енджон, Джиана, Доын и Джиын. В интервью они рассказали, что в коллективе стараются открыто обсуждать разногласия, избегая серьезных конфликтов. «Мы очень разные, но умеем слушать друг друга», — говорит Джиана. Среди своих целей участницы называют не только музыкальные награды, но и желание быть запомненными как команда, способная вдохновлять слушателей.