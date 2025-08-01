В Омской области зафиксирован рост рождаемости: в июле на свет появилось почти 1300 малышей

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов подвел итоги июля, которые свидетельствуют о значительном росте числа новорожденных. Всего за месяц в роддомах региона появилось на свет 1287 малышей — это на 12,5% больше, чем в июне. Положительная динамика наблюдается уже несколько месяцев: весна и лето 2023 года радуют регион увеличением числа новорожденных.
Лидером по количеству родившихся детей стал городской клинический перинатальный центр, где в июле на свет появились 496 малышей. На втором месте — родильное отделение областной больницы, а замыкает тройку лидеров роддом № 6. Среди сельских районов наибольшее число новорожденных зафиксировано в Тарской ЦРБ (17 малышей). Немного отстают Калачинский и Большереченский районы, где родилось по 8 детей.
Июль также порадовал жителей региона многодетными семьями: в области родилось 15 двоен. А за первые шесть месяцев этого года, по данным минздрава, в 59 семьях произошло двойное прибавление.
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