В Омской области зафиксирован рост рождаемости: в июле на свет появилось почти 1300 малышей

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов подвел итоги июля, которые свидетельствуют о значительном росте числа новорожденных. Всего за месяц в роддомах региона появилось на свет 1287 малышей — это на 12,5% больше, чем в июне. Положительная динамика наблюдается уже несколько месяцев: весна и лето 2023 года радуют регион увеличением числа новорожденных.