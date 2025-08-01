В Красноярском крае вводится новая мера поддержки для участников СВО

В Красноярском крае предложена новая инициатива, направленная на поддержку участников специальной военной операции (СВО) в сфере заготовки древесины.
В законопроект внесены поправки, которые позволят получать лес на участках, предназначенных для садоводства.
С инициативой выступили прокурор Красноярского края, а также депутаты Виталий Дроздов, Юрий Захаринский и Екатерина Уделько. В настоящее время закон разрешает приобретение лесоматериалов для строительства и ремонта жилых домов только на участках, выделенных под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) или личное подсобное хозяйство.
Авторы законопроекта предлагают предоставить участникам СВО и их семьям право заключать договоры на заготовку древесины и на участках, отведенных для садоводства.
Спикер Законодательного Собрания Алексей Додатко отметил, что предлагаемые изменения помогут семьям участников СВО получать древесину для строительства, ремонта и отопления домов, даже если их участки предназначены для садоводства. Он подчеркнул важность этой меры, особенно в условиях сурового сибирского климата.