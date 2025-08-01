В Красноярском крае вводится новая мера поддержки для участников СВО

С инициативой выступили прокурор Красноярского края, а также депутаты Виталий Дроздов, Юрий Захаринский и Екатерина Уделько. В настоящее время закон разрешает приобретение лесоматериалов для строительства и ремонта жилых домов только на участках, выделенных под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) или личное подсобное хозяйство.