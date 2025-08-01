Температура воды в Черном море у берегов Сочи достигла 29 градусов

Вода в Черном море прогрелась до отметки +29 градусов. Такую температуру зафиксировали у берегов Сочи утром 1 августа.
По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура Черного моря у берегов Новороссийска и Геленджика составляет +27 градусов, а в Туапсе — +28.
Даже Азовское море оказалось прохладнее. Так, в Ейске термометры показали +28 градусов, а в Приморско-Ахтарске — +26.
«Я никогда еще не купалась в такой теплой воде. Мне кажется, что из воды выходишь и воздух не чувствуешь. Особенно когда ветра нет», — комментируют пользователи соцсетей.