Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Температура воды в Черном море у берегов Сочи достигла 29 градусов

Вода в Черном море у берегов Краснодарского края стала теплее, чем в Азовском.

Сейчас в Ричмонде: +22° 4 м/с 94% 760 мм рт. ст. +25°

Вода в Черном море прогрелась до отметки +29 градусов. Такую температуру зафиксировали у берегов Сочи утром 1 августа.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура Черного моря у берегов Новороссийска и Геленджика составляет +27 градусов, а в Туапсе — +28.

Даже Азовское море оказалось прохладнее. Так, в Ейске термометры показали +28 градусов, а в Приморско-Ахтарске — +26.

«Я никогда еще не купалась в такой теплой воде. Мне кажется, что из воды выходишь и воздух не чувствуешь. Особенно когда ветра нет», — комментируют пользователи соцсетей.