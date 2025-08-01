В Мочище под Новосибирском пройдет масштабное авиашоу

Как стало известно, зрителей ждут выступления легендарных пилотажных групп «Стрижи», «Барсы» и «Русские витязи». В программе заявлены одиночные и групповые пилотажи, полеты раритетной техники, демонстрация воздушных шаров, парашютные прыжки и купольная акробатика. Также будут представлены выступления дельтапланеристов, авиамоделистов и показательные запуски воздушных змеев.
По информации организаторов, 2 августа станет основным днем фестиваля. С утра начнутся выступления кавер-групп и авиамоделистов, а с 12:00 стартует основная программа с участием пилотажных групп и музыкальных коллективов, включая «Песняров», «Калинов мост» и Новосибирский фестивальный симфонический оркестр. Вечером запланировано грандиозное шоу с фейерверками.
3 августа мероприятия начнутся в 10:00 с показательных полетов и продолжится концертной программой с симфоническим оркестром. В течение обоих дней будет работать выставка авиационной и автомобильной техники, включая экспонаты времен ВОВ, а также детские аттракционы, полевая кухня и ярмарка сувениров.
Стоимость билетов составит 200 рублей за один день или 300 рублей за двухдневный абонемент. Для детей до 12 лет вход свободный.
Участие в авиашоу примут пилоты из Сибирского и Уральского федеральных округов, которые продемонстрируют мастерство управления современной авиатехникой.
Ранее сообщалось, что более 26 тысяч человек воспользовались пригородными поездами, чтобы приехать на авиашоу в Мочище.