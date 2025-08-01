В Мочище под Новосибирском пройдет масштабное авиашоу

3 августа мероприятия начнутся в 10:00 с показательных полетов и продолжится концертной программой с симфоническим оркестром. В течение обоих дней будет работать выставка авиационной и автомобильной техники, включая экспонаты времен ВОВ, а также детские аттракционы, полевая кухня и ярмарка сувениров.