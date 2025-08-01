Пропавшего 80-летнего уфимца не могут найти уже два дня

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно со вчерашнего дня, он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Приметы пропавшего: его рост — 155 сантиметров, у него худощавое телосложение, седые с залысинами волосы и карие глаза. Был одет в темно-серую куртку в белую клетку, коричневый свитер в полоску, темно-серые джинсы, синюю майку в белую полоску, черные кроссовки и синюю кепку.