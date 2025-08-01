Пропавшего 80-летнего уфимца не могут найти уже два дня

Уже второй день идут поиски 80-летнего уфимца Равиля Улямаева. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно со вчерашнего дня, он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Приметы пропавшего: его рост — 155 сантиметров, у него худощавое телосложение, седые с залысинами волосы и карие глаза. Был одет в темно-серую куртку в белую клетку, коричневый свитер в полоску, темно-серые джинсы, синюю майку в белую полоску, черные кроссовки и синюю кепку.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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