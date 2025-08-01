В Ростовской области молодой водитель без прав сбил насмерть пожилую женщину

В Ростовской области 21-летний водитель без прав сбил насмерть 73-летнюю женщину. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Авария произошла рано утром 1 августа в одном из хуторов Веселовского района. Предварительно, молодой человек за рулем «Лада Ларгус» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и сбил женщину, стоявшую на краю дороги и не нарушавшую правила.
— Пострадавшая скончалась на месте до прибытия медиков, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
На месте происшествия уже побывали автоинспекторы и следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области. Устанавливаются все детали и обстоятельства происшествия.
Донских водителей просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
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