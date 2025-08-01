В Ростовской области молодой водитель без прав сбил насмерть пожилую женщину

Авария произошла рано утром 1 августа в одном из хуторов Веселовского района. Предварительно, молодой человек за рулем «Лада Ларгус» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и сбил женщину, стоявшую на краю дороги и не нарушавшую правила.