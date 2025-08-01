Пятилетие программы добрососедства отметили в Татарстане

На площади перед Домом культуры собрались новошешминцы и гости на пятилетие республиканской программы «Наш двор», сообщает ИА «Татар-информ».
В этом районе республики программу активно выполняют с первых дней, она охватила 20 дворов района, включая территории 43 многоквартирных домов. На открытии член партии «Единая Россия» Егор Тарнавский рассказал, что благоустройство коснулось свыше 1,3 тысячи жителей. Для них создана комфортная современная среда: прямо за порогом дома.
Приехали на празднование и республиканские гости. Депутат Госсовета Татарстана Марат Галеев заявил, что программа «Наш двор» действует пятый год, в целом же курса на благоустройство в республике держатся уже десять лет. Собрались в таком красивом, благоустроенном парке, которого совсем недавно не было. Создали его благодаря программе, инициированной Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. За пять лет благоустроили по программе свыше пяти тысяч дворов.
Представитель Штаба общественной поддержки Дамир Нургалиев подчеркнул важность вовлеченности в благоустройство самих жителей, особенно молодежи. Важно быть не просто услышанными, а стать частью происходящих изменений. Такие проекты дают молодежи возможность своими руками делать республику лучше. В каждом районе есть площадки, где молодежь может реализовать себя, участвовать в жизни района и республики и быть уверенными, что будут поддержаны. Фестиваль добрососедства — результат системной и грамотной работы, которую Рустам Нургалиевич выстраивает год за годом. Благодаря его опыту и лидерству Татарстан стал регионом, в котором комфорт начинается с двора.
Поделились впечатлениями и жители Новошешминска: так, Людмила Иванова поблагодарила за перемены, выразив благодарность Раису Татарстана. Созданы детские площадки, дополнительные стоянки транспорта, и общая задача — сохранить благоустроенное, сделать еще краше.
На фестивале вручили Благодарственные письма от имени Рустама Минниханова жителям, принимавшим активное участие в благоустройстве дворов.
На фестивале также провели мастер-классы: создание украшений, роспись по дереву, плетение венков, изготовление фигур и картин. Были спортивные зоны, фотозоны, сладкая ярмарка.
В рамках мероприятия работали пикеты партии «Единая Россия» по распространению информационных материалов в поддержку кандидатуры Рустама Минниханова на пост Раиса Татарстана.
Закончили фестиваль концертом по программе «Лето в Татарстане». Выступили творческие коллективы района: «Шешминские зори», «Околица», «Архангельская краса», чувашский ансамбль «Илем» и этнопроект «Әбием».
Программа «Наш двор» действует с 2020 года по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года — Раис РТ). За пять лет Татарстанское региональное отделение партии выполняет ее по всей республике. Аналогов по масштабам и вовлеченности жителей у программы нет. Благоустроено на сегодня 5174 двора, охвачено около 1,5 млн населения, в том числе свыше трехсот тысяч детей.
В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, состоятся выборы Раиса РТ, свыше семи с половиной тысяч муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу № 18.
Документы для регистрации на выборах Раиса Татарстана в ЦИК республики представили Рустам Минниханов («Единая Россия»), Руслан Юсупов (ЛДПР), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), выдвинулся Хафиз Миргалимов (КПРФ).