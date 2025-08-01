«Эффективный прием»: как бороться с борщевиком на дачном участке

— Если браться за все эти процессы систематически и вовремя, то растение легко удастся вывести с участка. Правда, соседи, живущие в непосредственной близости, тоже должны начать активно уничтожать сорняк, ведь его легкие семена могут разноситься ветром на расстояние до 50−70 метров. В таком случае сохраняется риск возвращения злосчастного растения на вашу территорию, — заключила Терехова.