Сотрудницу минобразования Ингушетии, подозреваемую в хищении, арестовали

Ранее ведомство сообщало о возбуждении уголовного дела по фактам хищения в период с 2021 по 2022 годы должностными лицами регионального минобразования более 10,7 миллиона рублей, выделенных на выплату компенсации педагогическим работникам, привлекаемым к подготовке и проведению ЕГЭ, путем подделки договоров и актов выполненных работ. Одна из подозреваемых была задержана в среду, в министерстве и по месту ее жительства прошли обыски.