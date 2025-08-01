Сотрудницу минобразования Ингушетии, подозреваемую в хищении, арестовали

НАЛЬЧИК, 1 авг — РИА Новости. Суд в Ингушетии арестовал на два месяца сотрудницу регионального министерства образования и науки, которую подозревают в хищении свыше 10,7 миллиона рублей при выплате компенсаций участвующим в проведении ЕГЭ педагогам, сообщило СУСК РФ по региону.
Ранее ведомство сообщало о возбуждении уголовного дела по фактам хищения в период с 2021 по 2022 годы должностными лицами регионального минобразования более 10,7 миллиона рублей, выделенных на выплату компенсации педагогическим работникам, привлекаемым к подготовке и проведению ЕГЭ, путем подделки договоров и актов выполненных работ. Одна из подозреваемых была задержана в среду, в министерстве и по месту ее жительства прошли обыски.
«Сегодня Магасским районным судом по ходатайству органов следствия в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30.09.2025. В ближайшее время следствие планирует предъявить ей обвинение в совершении инкриминируемых деяний», — говорится в сообщении.