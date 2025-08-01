Конкурс состоялся на всех специальностях. В вузах Беларуси заканчивается прием документов на платное

Проректор по учебной работе и интернационализации образования Белорусского государственного университета Виктор Кочин отметил, что в вузе удовлетворены тем, как проходит прием документов на платную форму обучения. «По нашим прогнозам, итоговый проходной балл будет выше, чем в прошлом году, а на некоторых специальностях — значительно выше. Уже вчера было очевидно, что конкурс состоялся абсолютно на всех специальностях — у нас нет незакрытых мест. Сейчас мы просто наблюдаем, как будет меняться ситуация с количеством поданных документов и насколько вырастет или нет проходной балл. Окончательный проходной балл станет известен завтра. В целом мы видим, что качественный состав абитуриентов в этом году очень хороший, дети на платную форму приходят с высокими баллами. Поэтому мы думаем, что в этом году соберем очень мотивированных и толковых ребят», — рассказал проректор.