Конкурс состоялся на всех специальностях. В вузах Беларуси заканчивается прием документов на платное

Проректор по учебной работе и интернационализации образования Белорусского государственного университета Виктор Кочин отметил, что в вузе удовлетворены тем, как проходит прием документов на платную форму обучения. «По нашим прогнозам, итоговый проходной балл будет выше, чем в прошлом году, а на некоторых специальностях — значительно выше. Уже вчера было очевидно, что конкурс состоялся абсолютно на всех специальностях — у нас нет незакрытых мест. Сейчас мы просто наблюдаем, как будет меняться ситуация с количеством поданных документов и насколько вырастет или нет проходной балл. Окончательный проходной балл станет известен завтра. В целом мы видим, что качественный состав абитуриентов в этом году очень хороший, дети на платную форму приходят с высокими баллами. Поэтому мы думаем, что в этом году соберем очень мотивированных и толковых ребят», — рассказал проректор.
Контрольные цифры приема в этом году на платное обучение по комплексу БГУ — 1578 мест. Уже подано 2362 заявления. «Сегодня традиционно приемные комиссии работают до 18.00, потом до последнего абитуриента. То есть до этого времени важно зайти в корпус. После закрытия дверей документы примут и оформят у всех, кто успел попасть внутрь. Последнее обновление рейтинговых таблиц произойдет в 17.00. Зачисление в университет будет идти два дня — 2 и 3 августа. После выходных все абитуриенты будут знать, кто зачислен и на каких условиях», — проинформировал Виктор Кочин.
Всего вузы страны примут около 16,5 тыс. абитуриентов на платную форму получения образования.