В крупнейших городах Челябинской области объявлен режим «черного неба»

Сообщается, что с 19:00 2 августа в приземном слое атмосферы возможны метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.
В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 19:00 3 августа в Магнитогорске и Аше, до того же времени 4 августа в Челябинске, Златоусте, Сатке и Коркино объявляется предупреждение о НМУ первой степени.
В Карабаше смог прогнозируется с 19:00 3 августа до 19:00 4 -го.
В субботу при переменной облачности преимущественно без осадков. Ночью и утром в горных районах местами вероятны туманы. Ветер северный, северо-восточный, его скорость 3−8 м/с, локально порывы до 12 м/с. Температура воздуха 2 августа ночью плюс 10−15, в горах и низинах — до 7 градусов, днем плюс 23−28.
В воскресенье также при переменной облачности местами кратковременные дожди. Ночью и утром не исключены туманы. Ветер северный, северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха 3 августа ночью плюс 10−15, днем — 21−26. В понедельник характер погоды существенно не изменится, но ветер восточной четверти 3−8 м/с. Температура воздуха 4 августа ночью плюс 9−14, днем — 22−27.