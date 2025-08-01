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В крупнейших городах Челябинской области объявлен режим «черного неба»

В семи городах Челябинской области объявлен режим «черного неба», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +22° 6 м/с 94% 760 мм рт. ст. +25°
Источник: Комсомольская правда

Сообщается, что с 19:00 2 августа в приземном слое атмосферы возможны метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 19:00 3 августа в Магнитогорске и Аше, до того же времени 4 августа в Челябинске, Златоусте, Сатке и Коркино объявляется предупреждение о НМУ первой степени.

В Карабаше смог прогнозируется с 19:00 3 августа до 19:00 4 -го.

В субботу при переменной облачности преимущественно без осадков. Ночью и утром в горных районах местами вероятны туманы. Ветер северный, северо-восточный, его скорость 3−8 м/с, локально порывы до 12 м/с. Температура воздуха 2 августа ночью плюс 10−15, в горах и низинах — до 7 градусов, днем плюс 23−28.

В воскресенье также при переменной облачности местами кратковременные дожди. Ночью и утром не исключены туманы. Ветер северный, северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха 3 августа ночью плюс 10−15, днем — 21−26. В понедельник характер погоды существенно не изменится, но ветер восточной четверти 3−8 м/с. Температура воздуха 4 августа ночью плюс 9−14, днем — 22−27.