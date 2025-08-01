В крупнейших городах Челябинской области объявлен режим «черного неба»

В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 19:00 3 августа в Магнитогорске и Аше, до того же времени 4 августа в Челябинске, Златоусте, Сатке и Коркино объявляется предупреждение о НМУ первой степени.