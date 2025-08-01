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Таможня изъяла у белоруса 65,5 тысячи спрятанных иностранных монет

Таможня сказала, где белорус спрятал 65,5 тысячи монет, чтобы провезти через границу.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники таможни изъяли на границе у белоруса спрятанные монеты. Подробности рассказали в Государственном таможенном комитете.

В поле зрения таможенников в погранпункте «Козловичи» попал 37-летний белорус, который на грузовике «Вольво» ввез из Польши спрятанные в грузовом отсеке монеты. Нелегально через границу мужчина пытался провезти 65,5 тысячи иностранных монет.

— Общая стоимость обнаруженных монет различных номиналов, годов выпуска и стран эмитентов превысила 60 тысяч белорусских рублей, — прокомментировали в ГТК.

В отношение водителя начали административный процесс за перемещение через таможенную границу с сокрытием от контроля товаров, которые подлежат декларированию (ч.2 ст. 15.1 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях).

Фигуранту грозит штраф до 30 базовых величин с возможной конфискацией сокрытых товаров.

Тем временем минчанка обнаружила в сдаче уникальную монету, которая стоит дороже номинала.

А еще синоптики сказали про теплые выходные и до +30 в Беларуси 2 — 3 августа: «В воскресенье — все на пляж!».