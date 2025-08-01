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В Калининграде суд решит судьбу «Балтптицепрома» после жалоб на запах

Жители Калининграда продолжают жаловаться в соцсетях на резкий неприятный запах, исходящий от предприятия «Балтптицепром». В одном из обращений пользователь по имени Ксения спросила, как долго продлится эта ситуация.

В ответ Минприроды Калининградской области разъяснило, что постановление о привлечении «Балтптицепрома» к административной ответственности уже находится на рассмотрении в суде. Все материалы проверок и выявленных нарушений переданы в природоохранную прокуратуру.

В ведомстве подчеркнули, что решение о закрытии предприятия может принять только суд. Органы исполнительной власти не обладают полномочиями для подобных мер. Таким образом, жители региона могут ожидать официального вердикта именно из судебной инстанции.

Ранее мы сообщали о том, что прокуратура Озерска планирует запретить доступ к заброшенному зданию.