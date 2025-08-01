В Калининграде суд решит судьбу «Балтптицепрома» после жалоб на запах

В ответ Минприроды Калининградской области разъяснило, что постановление о привлечении «Балтптицепрома» к административной ответственности уже находится на рассмотрении в суде. Все материалы проверок и выявленных нарушений переданы в природоохранную прокуратуру.
В ведомстве подчеркнули, что решение о закрытии предприятия может принять только суд. Органы исполнительной власти не обладают полномочиями для подобных мер. Таким образом, жители региона могут ожидать официального вердикта именно из судебной инстанции.
Ранее мы сообщали о том, что прокуратура Озерска планирует запретить доступ к заброшенному зданию.