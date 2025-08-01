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Кишинев в «черном списке»: США усиливают тарифное давление и вводят 25% налог на молдавские товары с 7 августа

Молдова попала в список стран, на которые распространяются новые торговые пошлины США.

Источник: Комсомольская правда

С 7 августа 2025 года экспортируемые в Соединённые Штаты товары молдавского происхождения будут облагаться 25-процентным налогом. Об этом объявил Белый дом в рамках масштабной тарифной реформы, инициированной экс-президентом Дональдом Трампом. Новые правила распространяются на продукцию из примерно 40 стран, не заключивших с Вашингтоном соглашения в сферах торговли и безопасности.

Первоначально предполагалось, что пошлины вступят в силу уже 1 августа, однако дату перенесли на 7 августа из-за необходимости дополнительного времени на внедрение новых процедур.

Власти США объясняют своё решение необходимостью «защитить американские интересы» и «уравнять правила игры» для национальных производителей. По сути, это означает, что молдавские компании, экспортирующие продукцию в США, столкнутся с дополнительной финансовой нагрузкой, что может ударить по конкурентоспособности и объёмам поставок.

Экономисты предупреждают: нововведение способно негативно сказаться на молдавском экспорте и затруднить доступ к одному из крупнейших мировых рынков. При этом официального диалога между Кишинёвом и Вашингтоном по поводу отмены или смягчения новых условий пока не ведётся.

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