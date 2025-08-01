Госдума может в сентябре рассмотреть проект о круглогодичном призыве

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Госдума может в сентябре рассмотреть в первом чтении законопроект о проведении призыва на военную службу в течение календарного года, следует из решения профильного комитета, с которым ознакомилось РИА Новости.
Ранее в Госдуму был внесен проект о проведении призыва на военную службу в течение календарного года с 1 января по 31 декабря на основании указа президента. Согласно законопроекту, в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии, а в уже установленные законодательством Российской Федерации сроки (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря) будет осуществляться отправка граждан к местам прохождения военной службы.
«Предложить Совету Государственной думы… установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной думой в первом чтении — сентябрь 2025 года», — сказано в документе.
Глава комитета Госдумы по обороне, соавтор инициативы Андрей Картаполов в комментарии РИА Новости отмечал, что законопроект нужен для систематизации работы военкоматов, а отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки.