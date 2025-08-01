За сутки в Иркутской области произошло пять аварийных отключений электроэнергии

За сутки с 8:00 31 июля по 8:00 1 августа в Иркутской области произошло пять аварийных отключений электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.
Так, в Иркутске без света остались жители Октябрьского и Правобережного округов. Отключение затронуло 554 многоквартирных дома, где проживает более 5600 человек, а также пять социальных объектов. Электроснабжение было оперативно восстановлено.
В Ангарском городском округе и Мегете отключение затронуло около 150 домов с населением 350 человек. Энергетики также устранили аварию.
В поселке Залари из-за обрыва провода на полтора часа остались без электричества 350 домов, в которых проживают 435 человек, а также два социальных объекта.
В городе Зима отключение затронуло 165 домов с населением 370 человек.
В Алзамае Нижнеудинского района временно без света остались 1227 домов, где проживают 4294 человека, а также четыре социальных объекта. Электроснабжение везде было восстановлено.
Кроме проблем с электроснабжением, минувшей ночью в Нижнеудинске произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. К 11 часам подача воды была возобновлена.
Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала о бортпроводнице, выжившей в авиакатастрофе со 125 жертвами. Трагедия в Иркутске случилась ранним утром 9 июля 2006 года. Спустя 19 лет женщина встретилась со своим спасителем.