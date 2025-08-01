Почти 85% россиян в отношениях теряют себя

Почти 85% россиян признались, что сталкивались с потерей идентичности в долгосрочных отношениях. Чаще всего такие переживания возникали в парах, которые вместе уже четыре-семь лет.
По словам главного психолога Twinby Ларисы Каравайцевой, это связано не с внешним давлением, а с внутренней установкой: люди уверены, что путь к любви — это подстраивание под партнера. В результате 57% забывают о собственных интересах, а 35% чувствуют отдаленность от круга общения и друзей.
Для разных возрастов характерны разные сценарии. Люди в возрасте 35−44 лет чаще воспринимают отношения как повод для самоограничений: об этом сказали 62% респондентов. 48% участников младшей группы —18−24 года — напротив, чаще отмечали отдаление от друзей. По мнению исследователей, в юности романтические отношения часто ставятся выше всех остальных.