Почти 85% россиян в отношениях теряют себя

По словам главного психолога Twinby Ларисы Каравайцевой, это связано не с внешним давлением, а с внутренней установкой: люди уверены, что путь к любви — это подстраивание под партнера. В результате 57% забывают о собственных интересах, а 35% чувствуют отдаленность от круга общения и друзей.