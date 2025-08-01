Завершена «разморозка» рентгеновского лазера XFEL для его обновления

Как отмечается в сообщении, мощнейший лазер на свободных электронах XFEL без перерывов проработал восемь лет с момента запуска этой установки и применялся в более чем 500 передовых научных экспериментах, для проведения которых в Гамбург прибыли сотни ведущих ученых мира из самых разных областей науки. Сейчас специалисты XFEL остановили работу этого прибора для проведения первого планового технического обслуживания и первого большого обновления этой установки.