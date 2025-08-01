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«Атакуют рогатками, бутылками с песком и “коктейлями Молотова”. В соседней с Беларусью Польше пограничники смогут применять оружие против мигрантов

Пограничники соседней с Беларусью Польши получили водяные пушки и спецоружие.

Источник: Комсомольская правда

Пограничникам соседней с Беларусью Польши позволили использовать водяные пушки и спецоружие против мигрантов, пишет БелТА.

Сообщается, что польские пограничники стали все чаще применять оружие против мигрантов. Это связано с тем, что в последнее время мигранты используют против пограничников профессиональные рогатки, атакуют их бутылками, которые наполнены песком, бросают в польских солдат «коктейли Молотова».

— Мы используем гладкоствольное оружие, непробивающие боеприпасы, что удерживает мигрантов от попыток пересечения границы, — прокомментировал командующий пограничными войсками Роберт Баган.

Кроме того, начальник пограничной службы заявил, что приходится постоянно инвестировать в средства индивидуальной защиты для офицеров, закупая шлемы, щиты и специальные тактические средства.

Со ссылкой на МВД Польши ТАСС сообщил, что в Польше пограничникам разрешили также использовать против мигрантов водяные пушки, антидроновые ружья и ряд других спецсредств.

Тем временем премьер соседней с Беларусью Литвы ушел в отставку из-за коррупционного скандала.

И мы писали, что таможня изъяла у белоруса 65,5 тысячи спрятанных иностранных монет.