«Атакуют рогатками, бутылками с песком и “коктейлями Молотова”. В соседней с Беларусью Польше пограничники смогут применять оружие против мигрантов

Пограничникам соседней с Беларусью Польши позволили использовать водяные пушки и спецоружие против мигрантов, пишет БелТА.
Сообщается, что польские пограничники стали все чаще применять оружие против мигрантов. Это связано с тем, что в последнее время мигранты используют против пограничников профессиональные рогатки, атакуют их бутылками, которые наполнены песком, бросают в польских солдат «коктейли Молотова».
— Мы используем гладкоствольное оружие, непробивающие боеприпасы, что удерживает мигрантов от попыток пересечения границы, — прокомментировал командующий пограничными войсками Роберт Баган.
Кроме того, начальник пограничной службы заявил, что приходится постоянно инвестировать в средства индивидуальной защиты для офицеров, закупая шлемы, щиты и специальные тактические средства.
Со ссылкой на МВД Польши ТАСС сообщил, что в Польше пограничникам разрешили также использовать против мигрантов водяные пушки, антидроновые ружья и ряд других спецсредств.
Тем временем премьер соседней с Беларусью Литвы ушел в отставку из-за коррупционного скандала.
И мы писали, что таможня изъяла у белоруса 65,5 тысячи спрятанных иностранных монет.