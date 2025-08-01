«Атакуют рогатками, бутылками с песком и “коктейлями Молотова”. В соседней с Беларусью Польше пограничники смогут применять оружие против мигрантов

Сообщается, что польские пограничники стали все чаще применять оружие против мигрантов. Это связано с тем, что в последнее время мигранты используют против пограничников профессиональные рогатки, атакуют их бутылками, которые наполнены песком, бросают в польских солдат «коктейли Молотова».