Летом в Ростовской области увеличились риски заболевания энтеровирусной инфекцией, которой, в том числе, подвержены дети. Об этом напоминают в управлении Роспотребнадзора.
Заболевание может проявляться по-разному — от герпетической ангины до кожных высыпаний и кишечных расстройств. Часто болезнь сопровождается лихорадкой, общей слабостью, головными и мышечными болями.
Заразиться можно через неочищенную воду, в том числе лед, приготовленный из нее. Опасность представляют плохо вымытые овощи и фрукты, грязные руки и предметы обихода. Особое внимание специалисты обращают на бассейны, где вода недостаточно обеззараживается.
Чтобы защититься от инфекции, нужно соблюдать простые правила. Следует мыть руки с мылом после улицы, посещения туалета и перед едой. Лучше не прикасаться грязными руками к лицу. Воду нужно пить только бутилированную или кипяченую.
При купании лучше выбирать проверенные бассейны и оборудованные пляжи. Родителям советуют следить, чтобы дети не заглатывали воду. При появлении температуры, боли в горле, кашля, насморка, сыпи и расстройства пищеварения необходимо сразу обратиться к врачу.
Подпишись на нас в Telegram.