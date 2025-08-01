День железнодорожника в Казани: кинопоказы, шоу барабанщиков и поездки на детской железной дороге

Ко Дню железнодорожника в Казани с сегодняшнего дня по 3 августа пройдут праздничные мероприятия. Горожан ожидают бесплатные кинопоказы, шоу барабанщиков и поездка на детской железной дороге.
Основным местом празднования станет станция Юдино, программа стартует в 10:00 с чествования железнодорожников. На площадке развернется фотозона и фудкорд, а для детей подготовят интерактивно-развлекательную программу. Гости праздника также смогут понаблюдать за шоу барабанщиков и свето-дымовым выступлением.
На железнодорожном вокзале Казань-1 в 11:00 состоится флешмоб АО «ФПК» и бойцов студенческих отрядов. Далее горожане смогут присоединиться к акции «Поезд объединяющий страну — Самый длинный нарисованный на асфальте поезд».
В этот же день на детской железной дороге Казани проведут развлекательную анимационную программу. Юные жители города смогут отправиться по маршруту Молодежная — Изумрудная. Проезд будет бесплатный, сообщили в пресс-службе Казанского региона Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».
Показ художественного фильма «Дороги Победы» пройдет в кинотеатрах торговых центров города (пр. Ямашева, 46 и ул. Петербургская, 9). Казанцев приглашают сегодня — в 18:30, а 2 и 3 августа — в 14:00. Фильм рассказывает о героизме железнодорожников во время Великой Отечественной войны.
Ежегодно День железнодорожника в России отмечают в первое воскресенье августа. Традиция чествовать работников железнодорожного транспорта появилась еще при императоре Николае II в 1896 году.