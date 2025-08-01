День железнодорожника в Казани: кинопоказы, шоу барабанщиков и поездки на детской железной дороге

Показ художественного фильма «Дороги Победы» пройдет в кинотеатрах торговых центров города (пр. Ямашева, 46 и ул. Петербургская, 9). Казанцев приглашают сегодня — в 18:30, а 2 и 3 августа — в 14:00. Фильм рассказывает о героизме железнодорожников во время Великой Отечественной войны.