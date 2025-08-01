От похолодания и грозы до жары: какой будет погода в Москве и области на выходных

На предстоящих выходных погоду в столичном регионе будет определять холодный атмосферный фронт. В Москве и области ожидается понижение температуры и дожди. Подробным прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
В ночь с пятницы на субботу в столичном регионе будет идти дождь, а местами даже прогремит гроза.
— Температура воздуха в Москве предстоящей ночью опустится до плюс 16−18 градусов. В субботу, 2 августа, в городе похолодает до плюс 23−25 градусов, а по области — до плюс 20−25. Дождь будет идти весь день и начнет затихать только к вечеру. Атмосферное давление вырастет до 747 миллиметров ртутного столба, — рассказал Ильин.
Согласно прогнозу специалиста, ночью в воскресенье, 3 августа, осадки наконец прекратятся. Днем дождей также не ожидается, а вот атмосферное давление продолжит расти.
— При переменной облачности на небе заиграет солнце и потеплеет до плюс 26−28 градусов, — пообещал синоптик. — В ночь на понедельник в области местами похолодает до плюс 11−16 градусов. Днем 4 августа в столичном регионе сохранится теплая погода.
Жара негативно сказывается на здоровье, поэтому в такие периоды всегда растет количество случаев госпитализаций. Как уберечь свое сердце от последствий экстремальных температур — в материале «ВМ».
При этом климатологи утверждают, что Москва переживает изменения климата — лето становится все жарче, приближаясь к субтропическому типу. Из-за этого к 2050 году столичное лето может стать похожим на кубанское.