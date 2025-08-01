От похолодания и грозы до жары: какой будет погода в Москве и области на выходных

— Температура воздуха в Москве предстоящей ночью опустится до плюс 16−18 градусов. В субботу, 2 августа, в городе похолодает до плюс 23−25 градусов, а по области — до плюс 20−25. Дождь будет идти весь день и начнет затихать только к вечеру. Атмосферное давление вырастет до 747 миллиметров ртутного столба, — рассказал Ильин.