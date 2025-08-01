Северный антициклон принесет на Южный Урал тепло

В Челябинском ЦГМС уточнили, что в этот период осадки на большей части региона маловероятны. Но в западной части и горной местности могут быть ночные и утренние туманы в приземном слое. Их возникновения связано с близостью атмосферных фронтов и высокой влажностью. Также 3 августа на этих территориях могут пройти локальные дожди.