Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Северный антициклон принесет на Южный Урал тепло

Возвращение солнечной погоды в Челябинскую область в ближайшие три дня прогнозируют специалисты Челябинского ЦГМС.

Сейчас в Ричмонде: +22° 6 м/с 94% 760 мм рт. ст. +25°
Источник: Reuters

В период со 2 по 4 августа погоду в регионе будет формировать северный антициклон. Ожидается, что днем благодаря солнцу воздух местами будет прогреваться до температуры в + 28 градусов.

В Челябинском ЦГМС уточнили, что в этот период осадки на большей части региона маловероятны. Но в западной части и горной местности могут быть ночные и утренние туманы в приземном слое. Их возникновения связано с близостью атмосферных фронтов и высокой влажностью. Также 3 августа на этих территориях могут пройти локальные дожди.