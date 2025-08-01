Ракова назвала самых активных участниц проекта «Стану мамой»

«Планирование и ведение беременности, наблюдение в послеродовом периоде у выбранного врача — все это доступно в одном месте, в Центрах женского здоровья. Здесь специалисты помогают подготовиться к материнству качественно — с учетом индивидуальных особенностей каждой пациентки. Для того, чтобы женщины могли заранее узнать о них, мы разработали и внедрили уникальную программу поддержки репродуктивного здоровья “Стану мамой”. Так, в рамках проекта москвички могут бесплатно сдать анализ на антимюллеров гормон, чтобы оценить свою способность к зачатию. Мы рады видеть, что программа оказалась по-настоящему популярной среди молодых девушек в возрасте от 18 до 24 лет, получивших направление на АМГ. Это самые активные участницы проекта: каждая третья уже сдала анализ на уровень антимюллерова гормона», — рассказала Ракова.