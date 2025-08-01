Самарцы стали получать новые квитанции за воду

При этом автоплатежи на новые лицевые счета обновятся, в личном кабинете оплату будут зачислять на новый счет без дополнительных действий от абонентов. На квитанциях штрихкод привязан к новым лицевым счетам, и оплата по ним станет возможной с 4 августа.