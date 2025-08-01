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Самарцы стали получать новые квитанции за воду

В Самаре клиенты ресурсоснабжающей компании стали получать новые квитанции.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре клиенты «РКС» начали получать новые квитанции. Компания обновила личные кабинеты, лицевые счета и внешний вид платежек, об этом сообщили в пресс-службе.

В новых квитанциях абонентам присвоят новый лицевой счет, который будет размещен в левом верхнем углу квитанции. Оплата будет производиться только по новому лицевому счету, старые будут недействительны, отмечают в сообщении.

При этом автоплатежи на новые лицевые счета обновятся, в личном кабинете оплату будут зачислять на новый счет без дополнительных действий от абонентов. На квитанциях штрихкод привязан к новым лицевым счетам, и оплата по ним станет возможной с 4 августа.