В Прикамье получили ключи от машин с ручным управлением еще четыре ветерана СВО

Краевой филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает обеспечивать прикамских ветеранов спецоперации автомобилями с ручным управлением. Еще четыре участника СВО с тяжелыми ранениями получили ключи от новых «Москвичей».
Такая машина полагается бойцам, имеющим удостоверение ветерана боевых действий и подпадающим под одну из категорий: ветераны с инвалидностью по патологиям, парной ампутацией нижних конечностей либо передвигающиеся на кресле-коляске (неспособные к самостоятельному передвижению).
«Москвичи» оснащены автоматической коробкой передач с ручным управлением, климат-контролем и имеют датчики парковки. Перед получением ветераны обязательно проходят обучение управлению адаптированным автомобилем в автошколе. Кроме того, отработать навыки ручного управления такой машиной можно на специальном тренажере на базе Центра реабилитации инвалидов на ул. Встречной в Перми.
Владельцами «Москвичей» стали Михаил Ромберг из Кунгура, Юрий Александров из Сивинского округа, Андрей Полуэктов из Перми и Иван Дружинин из Горнозаводска.
Михаил Ромберг, доброволец из Кунгура, отец троих детей, пережил на передовой обморожение. Вернуться к полноценной жизни помогли семья и сила воли. Сегодня Михаил занимается спортом, строит планы на будущее, помогает детям и внукам.
Юрий Александров из Сивинского округа прошел службу в ВДВ, ушел на фронт добровольцем. В 2023 году был тяжело ранен. Теперь он мастер столярного дела, помогает другим ветеранам, является активным участником «Боевого братства».
Иван Дружинин из Горнозаводска, ветеран боевых действий, отец двух дочерей. Получив тяжелые ранения, прошел реабилитацию, восстановился и вернулся на работу, освоил управление новым автомобилем. Иван планирует построить дачный дом, чтобы отдыхать с семьей.
Андрей Полуэктов из Перми был ранен в 2022 году. Закончил обучение в «Школе 21», в его доме проведены работы по адаптации жилья под его нужды. Машина станет для Андрея еще одним шагом к удобству и мобильности.
Отметим, это уже второе вручение адаптированных автомобилей в Пермском крае. Ранее губернатор Дмитрий Махонин вручил машину с ручным управлением ветерану СВО Денису Давлетшину.