Экс-главу района в Курганской области осудили по делу о получении взятки

ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг — РИА Новости. Бывший глава Целинного района Курганской области приговорен к штрафу в 2,3 миллиона рублей за получение взятки, ранее суды дважды оправдывали его за совершение данного преступления, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, подсудимый в сентябре 2018 года, став главой Целинного района, получил взятку от теплоснабжающей организации, в которой ранее осуществлял трудовую деятельность, в виде безвозмездного использования в личных целях автомобиля Toyota Camry за общее покровительство.
«На основании представленных государственным обвинителем доказательств Альменевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы Целинного района… Альменевский районный назначил ему наказание в виде штрафа 2,3 миллиона рублей с лишением права занимать государственные должности на срок 3 года», — говорится в сообщении.
Он признан виновным по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки), уточняется в сообщении.
Сам подсудимый вину не признал полностью, пояснил, что взяток не получал, автомобиль получил от организации еще до вступления в должность главы Целинного района за безупречную работу, поясняется в сообщении.
Ранее подсудимый дважды был оправдан судами за совершение данного преступления, однако прокуратура района добилась в суде апелляционной инстанции отмены оправдательных приговоров, добавляет надзорное ведомство.