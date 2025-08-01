Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-главу района в Курганской области осудили по делу о получении взятки

Экс-главу Целинного района в Курганской области осудили по делу о взятке.

Источник: © РИА Новости

ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг — РИА Новости. Бывший глава Целинного района Курганской области приговорен к штрафу в 2,3 миллиона рублей за получение взятки, ранее суды дважды оправдывали его за совершение данного преступления, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, подсудимый в сентябре 2018 года, став главой Целинного района, получил взятку от теплоснабжающей организации, в которой ранее осуществлял трудовую деятельность, в виде безвозмездного использования в личных целях автомобиля Toyota Camry за общее покровительство.

«На основании представленных государственным обвинителем доказательств Альменевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы Целинного района… Альменевский районный назначил ему наказание в виде штрафа 2,3 миллиона рублей с лишением права занимать государственные должности на срок 3 года», — говорится в сообщении.

Он признан виновным по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки), уточняется в сообщении.

Сам подсудимый вину не признал полностью, пояснил, что взяток не получал, автомобиль получил от организации еще до вступления в должность главы Целинного района за безупречную работу, поясняется в сообщении.

Ранее подсудимый дважды был оправдан судами за совершение данного преступления, однако прокуратура района добилась в суде апелляционной инстанции отмены оправдательных приговоров, добавляет надзорное ведомство.