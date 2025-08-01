Стала известна концепция Дня города-804 в Нижнем Новгороде

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, анонсирована концепция празднования Дня города, который пройдет 16 августа. В этот день Нижнему Новгороду исполнится 804 года.
Так, главной тематикой мероприятия станут герои и память о подвигах прошлого и настоящего. Причем герои здесь не только те, которые отважно сражались на поле боя, но и врачи, учителя, волонтеры, спасатели, строители, родители.
«Поэтому концепцией этого Дня города стала тема “Герои среди нас” — это отражение 804 лет героической истории нашего города и наших земляков — каждого из нас, кто делает своё дело с честью, заботой о других и любовью к Нижнему», — подчеркнул глава города Юрий Шалабаев.
Особое же место в программе займут мероприятия и площадки с участниками СВО и ветеранами.
Так, уже 4 августа на пл. Минина и Пожарского начнут монтировать сцену, где пройдет главное шоу. Затем подрядчик будет собирать сценический конструктив шириной 36 м, высотой 13 м и глубиной 12 м. Для удобства зрителей действие будет транслироваться на экран сцены. Также дублирующий экран будет работать около Дмитриевской башни.
В частности, основная конструкция сцены будет собрана к 10 августа. После этого начнется монтаж дополнительного оборудования на территории пл. Минина и Пожарского.
Напомним, 27 июля вся страна отмечала праздник под Андреевским флагом — День Военно-Морского Флота России. Торжественные мероприятия прошли и в Нижнем Новгороде.