Стала известна концепция Дня города-804 в Нижнем Новгороде

Так, уже 4 августа на пл. Минина и Пожарского начнут монтировать сцену, где пройдет главное шоу. Затем подрядчик будет собирать сценический конструктив шириной 36 м, высотой 13 м и глубиной 12 м. Для удобства зрителей действие будет транслироваться на экран сцены. Также дублирующий экран будет работать около Дмитриевской башни.