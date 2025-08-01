В зоопарк Екатеринбурга доставили лесного кота

Считается, что от дикого вида кошек, к которым относятся лесные, произошли все домашние кошки. Лесные кошки ведут оседлый и одиночный образ жизни, в другие места перебираются только в голодные годы. Обитают не только в лесах, но и в лугах и саваннах, однако предпочитают глухие участки леса с полянами, скалами и речными долинами. При этом они не избегают людей и могут селиться даже на чердаках и в сараях жилых домов. Питаются лесные кошки мелкими грызунами и птицами, иногда охотятся на зайцев.