Устинов и Кондратьев открыли современную академию тенниса в Кореновске

«На Кубани развиты многие виды — самбо, гимнастика, футбол, а сейчас и теннис становится более доступным. Им уже занимаются 8,5 тысяч человек. Такая академия и целый спортивный комплекс — гордость не только для Кореновского района, но и для всего региона. Здесь для ребят созданы все условия, чтобы они реализовали свой потенциал и двигались к новым высотам», — сказал Вениамин Кондратьев.