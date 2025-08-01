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Устинов и Кондратьев открыли современную академию тенниса в Кореновске

В Кореновске открыли новую детскую академию тенниса.

Источник: пресс-служба администрации Кубани

В Кореновске состоялось открытие академии тенниса, в котором приняли участие полномочный представитель Президента России в Южном Федеральном округе Владимир Устинов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Губернатор Кубани поздравил жителей Кореновска с открытием нового спортивного объекта и отметил, что создание современных спортивных комплексов позволяет молодежи приобщаться к физической культуре в комфортных условиях. Он также сказал, что теннис становится все более популярным видом спорта на Кубани, где им занимаются уже более 8,5 тысяч человек.

«На Кубани развиты многие виды — самбо, гимнастика, футбол, а сейчас и теннис становится более доступным. Им уже занимаются 8,5 тысяч человек. Такая академия и целый спортивный комплекс — гордость не только для Кореновского района, но и для всего региона. Здесь для ребят созданы все условия, чтобы они реализовали свой потенциал и двигались к новым высотам», — сказал Вениамин Кондратьев.

Детско-юношеская академия тенниса в Кореновске включает два корта и оборудована всем необходимым для комфортных и безопасных занятий спортом.

Ранее сообщалось, что два кубанских штангиста завоевали медали на первенстве Европы в Мадриде.

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