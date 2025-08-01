Член СПЧ Малькевич: Telegram удобен для мошенников

Ситуация с группами и каналами тоже оставляет желать лучшего. Даже если в чате распространяют вредоносный софт или экстремистские материалы, Telegram просто не увидит этого, пока кто-то из участников не нажмет на «Пожаловаться». Вплоть до 2024 года Telegram вообще не раскрывал, как устроена его модерация, но в Австралии провели расследование и выяснили: у мессенджера нет ни одного штатного модератора, а все, кто занимается безопасностью — это подрядчики, которых всего 150 человек. Более того, автоматическая проверка фото и видео работает только частично, и почти никогда не затрагивает личную переписку. Тексты по умолчанию не сканируются. Получается, что любой закрытый канал — это по сути «черная комната», в которую никто не заглядывает. И именно такие условия идеально подходят тем, кто по тем или иным причинам хочет остаться незамеченным.