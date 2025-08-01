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Энергетики предупредили о ремонте теплосети на улице Попова в Перми

Пермские тепловые сети проводят ремонт тепломагистрали на улице Попова в Ленинском районе Перми.

Пермские тепловые сети проводят ремонт тепломагистрали на улице Попова в Ленинском районе Перми. Энергетики выполняют работы в рамках подготовки к отопительному сезону 2025/26. Для этого с 22:00 01 августа до 07:00 04 августа сужается проезд по ул. Попова в районе дома № 57 на участке между перекрёстками Попова — Пушкина и Попова — Луначарского.

Водителям рекомендовано учитывать это при выборе маршрута. Энергетики приложат максимум усилий, чтобы оперативно завершить работы и открыть все полосы для движения.