«Не должны оставаться дома». МВД хочет ужесточить ответственность для родителей, чьи дети попали в СОП или были изъяты из семьи

На совещании в Мингорисполкоме Кубраков поручил главе ГУВД составить пофамильные списки родителей в семьях СОП, состоящих на учете у врача-нарколога или уклоняющихся от работы, чтобы применить к ним самые жесткие меры. И добавил, что при совершении правонарушения изъятие детей или статус СОП следует считать для них отягчающим обстоятельством.