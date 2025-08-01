«Не должны оставаться дома». МВД хочет ужесточить ответственность для родителей, чьи дети попали в СОП или были изъяты из семьи

Министерство внутренних дел Беларуси предлагает ужесточить ответственность для родителей, чьи дети попали в социально опасное положение либо были изъяты из семьи, сообщает пресс-служба ведомства.
Об этом высказался глава МВД Иван Кубраков, выступивший с предложением ввести ответственность для родителей детей СОП или изъятых из семьи. Министр сказал, что, например, таких родителей можно обязывать к общественным работам.
— Ломают жизни своим детям, но ответственности за это не несут! — возмутился он.
Также глава ведомства раскритиковал случаи, когда родители детей, попавших в социально опасное положение даже не задумываются над тем, как исправить ситуацию.
— Если ребенок направляется в приют, то его родители не должны оставаться дома. Не мы, а они сами обязаны думать, как нормализовать ситуацию, — прокомментировал Кубраков.
Резюмируя, глава МВД обратил внимание, что в этом вопросе следует подготовить законодательные изменения.
На совещании в Мингорисполкоме Кубраков поручил главе ГУВД составить пофамильные списки родителей в семьях СОП, состоящих на учете у врача-нарколога или уклоняющихся от работы, чтобы применить к ним самые жесткие меры. И добавил, что при совершении правонарушения изъятие детей или статус СОП следует считать для них отягчающим обстоятельством.
— Например, не предусмотрена ответственность для таких лиц за неявку по вызову в ОВД. Мы вынуждены их искать, затрачиваются силы и средства. Необходимо внести соответствующие предложения, — констатировал он.
И еще сказал, что будут дополнительно обучать специалистов, в том числе воспитателей, педагогов и медиков по выявлению признаков неблагополучия в семьях.
Еще МВД сообщило, что в Минске айтишник задержан за совращение 14-летних школьниц.
Тем временем в соседней с Беларусью Польше разрешили применять оружие против мигрантов: «Атакуют рогатками, бутылками с песком и “коктейлями Молотова”.