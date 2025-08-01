В Прикамье закончился отбор заявок по проектам самообложения на следующий год

По результатам отбора в следующем году в территориях Пермского края 166 проектов инициативных жителей будут профинансированы из краевого бюджета на 142,3 млн рублей. На каждый рубль, вложенный гражданами, регион добавит 5 рублей.
Механизм софинансирования позволяет жителям реализовывать конкретные местные проекты, которые востребованы на их территории. Как правило, такие проекты касаются благоустройства, строительства детских и спортивных площадок, обустройства мемориальных мест. В текущем году в 26 округах Прикамья реализуются 139 мероприятий инициативного бюджетирования, поддержка краевого бюджета составит 126,5 млн рублей.