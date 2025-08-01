96% россиян желают владеть магией, как Гарри Поттер

Ко дню рождения Гарри Поттера, который ежегодно отмечается 31 июля, сервис «ЛитРес» и книжная сеть «Читай‑Город» провели тематический опрос. В нем приняли участие те, кто верит в чудеса, и те, кто наделил бы себя магическими способностями, если бы это стало возможным.
96% респондентов заявили, что мечтают владеть волшебными силами. Среди них 40% утверждали, что уже сталкивались с проявлениями магии в реальности. Те же, кто не стремится к сверхъестественному, в два раза реже называли себя очевидцами необычного.
Самые желанные способности — телепортация (10%), знание всех языков (9%) и умение исцелять (8%). В списке волшебных артефактов, которые люди хотели бы использовать в реальности, лидируют волшебная палочка (13%), бездонная сумка Гермионы (12%) и маховик времени (9%).
Если бы россияне попали в школу магии, то большинство выбрало бы курс по заклинаниям и чарам (16%), чуть меньше — по защите от темных искусств (13%) и зельеварению (12%).
Среди величайших волшебников всех времен респонденты чаще всего называли Альбуса Дамблдора (19%), Гэндальфа (13%) и Гарри Поттера (12%). В пятерку лидеров также попали Мерлин (10%) и Дед Мороз (8%).
Однако не все готовы отправиться в Хогвартс. Каждый шестой отметил, что магия — это большая ответственность, а 13% уверены, что она может быть опасна. 12% и вовсе заявили, что им вполне комфортно жить в обычном мире без волшебства.