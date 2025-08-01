Юный омич разбил дверь остановки после ссоры с девушкой

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент правонарушения. Оперативники быстро установили личность буйного омича и доставили его в отдел полиции № 9. Свою вину задержанный признал. Парень объяснил, что разбил дверь непреднамеренно — совершил проступок на эмоциях после конфликта с девушкой.