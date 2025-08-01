Юный омич разбил дверь остановки после ссоры с девушкой

В Омске задержали 18-летнего местного жителя, разбившего стеклянную дверь остановочного павильона на улице Думской. Информацию о повреждении имущества в полицию передал представитель компании-собственника. Об этом рассказали 1 августа в УМВД.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент правонарушения. Оперативники быстро установили личность буйного омича и доставили его в отдел полиции № 9. Свою вину задержанный признал. Парень объяснил, что разбил дверь непреднамеренно — совершил проступок на эмоциях после конфликта с девушкой.
Сейчас участковые уполномоченные проводят проверку по факту вандализма. Молодого человека привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве.
Ранее «КП Омск» сообщила, что 19-летняя мама переломала ребра своему 11-месячному сыну.