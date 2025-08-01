День десантника воронежцы отметят у музея ВДВ

В Воронеже, на родине первого десанта, 2 августа отметят День ВДВ. В этом году исполняется 95 лет со дня образования воздушно-десантных войск. По этому поводу в музее ВДВ (ул. Лизюкова, 43в) подготовили праздник.
В 10 утра на площадке у памятника «Воронеж — родина ВДВ» стартует программа, организованная Союзом десантников. Вход свободный.
С 14.00 начнут работу уличные музейные площадки: фотозона, интерактивные проекты «Десант! В атаку!», «Оружие Победы», «Привет десантнику!», вход свободный.
В кинозале музея можно посмотреть кино о ВДВ, вход свободный.
Музей будет работать в обычном режиме: с 10.00 до 18.00. 6+