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День десантника воронежцы отметят у музея ВДВ

Там пройдет бесплатная программа.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже, на родине первого десанта, 2 августа отметят День ВДВ. В этом году исполняется 95 лет со дня образования воздушно-десантных войск. По этому поводу в музее ВДВ (ул. Лизюкова, 43в) подготовили праздник.

В 10 утра на площадке у памятника «Воронеж — родина ВДВ» стартует программа, организованная Союзом десантников. Вход свободный.

С 14.00 начнут работу уличные музейные площадки: фотозона, интерактивные проекты «Десант! В атаку!», «Оружие Победы», «Привет десантнику!», вход свободный.

В кинозале музея можно посмотреть кино о ВДВ, вход свободный.

Музей будет работать в обычном режиме: с 10.00 до 18.00. 6+