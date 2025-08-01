Бабушка ива из Ростовской области стала деревом года в России

Бабушка ива из Ростовской области победила в национальном конкурсе «Российское дерево года — 2025». За уникальный памятник живой природы проголосовали 37,5 тысячи человек. Итоги подвели 1 августа.
Донская ива растет на берегу реки Кундрючья, вблизи небольшого хутора. Ее ствол причудливо закручивается против часовой стрелки и разветвляется на три части на высоте человеческого роста. Раскидистая крона достигает 25 метров в диаметре.
Местные жители рассказывают, что дерево появилось после сильного наводнения в 1986 году. Ветку прибило течением, она укоренилась и за три десятилетия превратилась в величественную зеленую красавицу.
Добавим, в этом году второе место в рейтинге занял Шумерлинский дуб из Чувашской Республики (25,5 тысячи голосов), а третье место досталось Суворовскому дубу из Республики Крым (7,7 тысячи голосов). Напомним, что в прошлом году победителем стал вешенский дуб-великан, за него проголосовали более 17,3 тысячи человек.
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