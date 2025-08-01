Бабушка ива из Ростовской области стала деревом года в России

Добавим, в этом году второе место в рейтинге занял Шумерлинский дуб из Чувашской Республики (25,5 тысячи голосов), а третье место досталось Суворовскому дубу из Республики Крым (7,7 тысячи голосов). Напомним, что в прошлом году победителем стал вешенский дуб-великан, за него проголосовали более 17,3 тысячи человек.