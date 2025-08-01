На развитие самарских сел привлекли 1,3 млрд рублей из федерального бюджета

Программа «Комплексное развитие сельских территорий» меняет облик деревень: в посёлках ремонтируют дороги и коммуникации, подводят интернет и тепло, строят новое жильё и обустраивают современные общественные пространства.
Главная цель — сделать сельскую жизнь удобной и привлекательной, особенно для молодых специалистов.
Яркий пример — село Новый Буян в Красноярском районе. На месте давно заброшенного пустыря теперь работает современная детская площадка.
Её создали с учётом всех норм безопасности: резиновое покрытие, ограждение, освещение и видеонаблюдение.
Рядом — футбольное поле. Для малышей — мягкие пружинки, для старших детей — высокие горки и карусели.
Как отметила Татьяна Буженица, руководитель управления строительства и ЖКХ района, площадка востребована: село активно застраивается, туда переезжают молодые семьи.
В Исаклинском районе ведётся масштабная работа: строят 11 домов для работников сферы здравоохранения, образования и сельского хозяйства.
Уже в этом году новосёлами станут, в том числе, медики. Один из них — стоматолог Андрей Коростиленко, который 12 лет ездил на работу из соседнего района.
Теперь у его семьи будет свой дом и участок, где они планируют построить баню, теплицу и детскую площадку.
Помимо жилья, ведётся ремонт водопровода, детской школы искусств, прокладываются теплосети, дорога на Сухарь Матак и линии связи.
В 2025 году на реализацию программы в регионе направят почти 1,3 млрд рублей из федерального бюджета.
Средства пойдут на развитие инфраструктуры в Исаклинском, Шигонском, Нефтегорском, Большеглушицком и других районах.
Эти проекты — часть федерального направления «Кадры в АПК» в рамках нацпроекта по продовольственной безопасности.
Улучшение условий на селе — ключ к тому, чтобы аграрные предприятия получали квалифицированных специалистов.
Об этом ранее говорил глава региона Вячеслав Федорищев, отмечая, что такой подход — эффективный способ использовать федеральное финансирование для реального роста качества жизни в сельских районах.
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