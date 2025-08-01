Экспорт зерновых и масличных культур из Иркутской области вырос на треть

Существенный рост показателей зафиксирован в сфере экспорта зерновых и масличных культур из Иркутской области.
За первое полугодие 2025 года Управление Россельхознадзора проконтролировало отправку на экспорт 92,4 тысячи тонн зерна, продуктов его переработки, масличных культур и гороха. Это на 32,4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда объем экспорта составил 69,8 тысячи тонн. Об этом рассказали в пресс-службе межрегионального ведомства.
Основным импортером остается Китай, куда было отправлено 89,9 тысячи тонн продукции. Для сравнения: в прошлом году этот показатель составлял 61,4 тысячи тонн.
Другие направления экспорта распределились следующим образом:
Монголия получила 0,8 тысячи тонн (в 2024 году — 6,7 тысячи тонн),
Казахстан — 0,26 тысячи тонн (в 2024 году — 0,2 тысячи тонн),
Беларусь — 1,3 тысячи тонн (в 2024 году — 1,4 тысячи тонн).
Качество продукции было подтверждено испытательными лабораториями Россельхознадзора. Вся отгруженная продукция соответствовала фитосанитарным требованиям стран-импортеров и была свободна от карантинных вредных объектов.
Напомним, за сутки с 8:00 31 июля по 8:00 1 августа в Иркутской области произошло пять аварийных отключений электроэнергии.