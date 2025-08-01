Экспорт зерновых и масличных культур из Иркутской области вырос на треть

За первое полугодие 2025 года Управление Россельхознадзора проконтролировало отправку на экспорт 92,4 тысячи тонн зерна, продуктов его переработки, масличных культур и гороха. Это на 32,4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда объем экспорта составил 69,8 тысячи тонн. Об этом рассказали в пресс-службе межрегионального ведомства.