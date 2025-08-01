Два проспекта перекроют в Минске для всех видов транспорта 2 августа

В Минске проспект Победителей будет перекрыт для движения всех видов транспорта. Соответствующее решение приняли в Минском горисполкоме.
Так, в субботу, 2 августа, на время проведения «Минского триатлона 2025» в Минске введут временный запрет на движение всех видов транспорта по проспектам Победителей и Машерова.
Сообщается, что основная трасса соревнований пройдет по проспекту Победителей и по части проспекта Машерова в районе стелы «Минск — город-герой» и прилегающей к ним территории.
Движение будет перекрыто с 6.50 до 13.00 часов по четной стороне проспекта Победителей. Также на участке от улицы Ратомской до улицы Ленина движение будет ограничено до 13:40, а по проспекту Машерова, от проспекта Победителей до улицы Даумана транспорт не будут пускать с 7.00 до 13.40 часов.
В связи с этим «Минсктранс» также скорректировал маршруты автобусного и троллейбусного транспорта. Например, по измененным маршрутам поедут автобусы № 1, 11, 29, 44, 44д, 46, 69, 73, 76э, 91, 119с, 133, 136 и 163 и троллейбусы 10 и 77.
Тем временем МВД хочет ужесточить ответственность для родителей, чьи дети попали в СОП или были изъяты из семьи: «Не должны оставаться дома».