Два проспекта перекроют в Минске для всех видов транспорта 2 августа

Движение будет перекрыто с 6.50 до 13.00 часов по четной стороне проспекта Победителей. Также на участке от улицы Ратомской до улицы Ленина движение будет ограничено до 13:40, а по проспекту Машерова, от проспекта Победителей до улицы Даумана транспорт не будут пускать с 7.00 до 13.40 часов.