Исследователи спрогнозировали риски крупных вспышек на Солнце

Это области под номерами 4166 и 4167. «Наиболее быстрорастущей сейчас является область под номером 4167, расположенная почти точно на линии Солнце — Земля. Если текущие темпы ее роста продержатся еще хотя бы пару суток, она имеет шансы уже на этих выходных модифицироваться в очень крупный центр, обладающий потенциалом для формирования вспышек X класса. Вторая область, 4166, появилась раньше и растет медленнее. Связанные с ней риски по этой причине существенно ниже», — уточнили ученые.