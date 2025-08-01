Диетолог Соломатина рассказала, от каких летних продуктов можно внезапно набрать вес

Отсутствие вреда продукта для фигуры навязано многочисленными стереотипами, заверила врач. На самом деле у этой сочной летней ягоды очень высокий гликемический индекс. Глюкоза, которая поступает в организм, начнет перерабатываться в жир и оседать на боках, если поедать арбуз в больших количествах и не прибегать к физическим упражнениям.