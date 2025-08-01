В Москве ВДНХ посещают более 30 млн гостей ежегодно

В ближайшие годы, по его словам, на ВДНХ изменения не закончатся. Так, Центр национальных конных традиций получит новый круглогодичный конноспортивный манеж площадью 7,8 тыс. кв. м, в павильоне № 35 «Главтабак» откроется клуб традиционной китайской чайной культуры, в павильоне № 8 «Юные натуралисты» начнет работу фабрика шоколадных открытий, а в павильоне № 6 «Химия» откроется Выставочно-торговый центр Республики Абхазия. Также для гостей вновь откроются исторический ресторан «Золотой колос» и кафе "Лето.