В Москве ВДНХ посещают более 30 млн гостей ежегодно

«Уникальный кластер современных музеев. Великолепная зеленая зона с фонтанами и цветниками. Город знаний и культуры. Центр спорта, отдыха и развлечений, с которым связаны счастливые воспоминания многих поколений москвичей и гостей нашего города. Ежегодно ВДНХ встречает более 30 миллионов гостей», — написал он.
Собянин отметил, что сейчас на территории выставки проведена реставрация 42 памятников истории и культуры — порядка 90% от общего числа объектов культурного наследия на ВДНХ.
«На приглашение правительства Москвы принять участие в возрождении ВДНХ откликнулись Минкультуры России, ФСО России, Роскосмос, Росатом, “Сибур”, “Союзмультфильм”, а также правительства Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, и многие другие. Благодарим вас за вклад в развитие ВДНХ», — подчеркнул мэр.
В ближайшие годы, по его словам, на ВДНХ изменения не закончатся. Так, Центр национальных конных традиций получит новый круглогодичный конноспортивный манеж площадью 7,8 тыс. кв. м, в павильоне № 35 «Главтабак» откроется клуб традиционной китайской чайной культуры, в павильоне № 8 «Юные натуралисты» начнет работу фабрика шоколадных открытий, а в павильоне № 6 «Химия» откроется Выставочно-торговый центр Республики Абхазия. Также для гостей вновь откроются исторический ресторан «Золотой колос» и кафе "Лето.
«Важнейшим событием для выставки станет открытие современного комплекса “ВДНХ Экспо”. Это будет новая флагманская конгрессно-выставочная площадка столицы, способная принимать свыше 200 масштабных мероприятий ежегодно. В состав комплекса войдут знаменитый “Монреальский павильон” и павильон № 75. Сейчас на территории будущей “ВДНХ Экспо” идут масштабные строительные и реставрационные работы», — добавил Собянин.