В Черемхово капитально ремонтируют библиотеку имени Вампилова

«Здание Центральной городской библиотеки построено более 80 лет назад и, конечно, нуждалось в капитальном ремонте. Ремонт продлится два года и завершится в декабре 2026 года. Учреждение востребовано у жителей, оно начитывает десять тысяч читателей, более 230 тысяч посещений в год», — отметила важность проекта министр культуры Приангарья Олеся Полунина.