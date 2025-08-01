В Черемхово капитально ремонтируют библиотеку имени Вампилова

Масштабная реконструкция началась в старейшем культурном учреждении города Черемхово — Центральной городской библиотеке имени А. Вампилова. Работы проводятся в рамках национального проекта «Семья». Общий бюджет ремонта составит около 40 миллионов рублей. В текущем году на обновление библиотеки направят более 7,6 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.
«Здание Центральной городской библиотеки построено более 80 лет назад и, конечно, нуждалось в капитальном ремонте. Ремонт продлится два года и завершится в декабре 2026 года. Учреждение востребовано у жителей, оно начитывает десять тысяч читателей, более 230 тысяч посещений в год», — отметила важность проекта министр культуры Приангарья Олеся Полунина.
Работы ведутся по четкому плану. На данный момент завершены ремонт крыши и чердачного перекрытия. Специалисты приступили к модернизации системы отопления и готовятся к установке новых окон.
В планах на 2025 год: обновление систем водоснабжения и канализации, электропроводки, замена сантехники, установка современной пожарной сигнализации, монтаж вентиляционного оборудования, обновление дверей, стен и потолков, ремонт фасада, благоустройство крыльца с установкой пандуса.