Глава администрации Песчанокопского района Ростовской области ушел в отставку

— Сегодня мой последний рабочий день. Хочу выразить искреннюю благодарность всем моим коллегам за плодотворную совместную работу. Спасибо за профессионализм, поддержку и преданность общему делу. Своими усилиями мы создали много новых инициатив и проектов, которые, надеюсь, будут продолжены и развиты в будущем, — написал на своих страницах в соцсетях Игорь Апольский.