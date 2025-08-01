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Глава администрации Песчанокопского района Ростовской области ушел в отставку

Игорь Апольский досрочно покинул пост главы администрации Песчанокопского района.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области глава администрации Песчанокопского района Игорь Апольский ушел в отставку по собственному желанию. Досрочное прекращение полномочий 1 августа утвердили на внеочередном заседании местного совета депутатов.

— Сегодня мой последний рабочий день. Хочу выразить искреннюю благодарность всем моим коллегам за плодотворную совместную работу. Спасибо за профессионализм, поддержку и преданность общему делу. Своими усилиями мы создали много новых инициатив и проектов, которые, надеюсь, будут продолжены и развиты в будущем, — написал на своих страницах в соцсетях Игорь Апольский.

Напомним, чиновник возглавлял песчанокопскую администрацию с 2021 года. Еще раньше в разные годы он был заместителем администрации Песчанокопского района и начальником отдела культуры.

С 4 августа 2025 года исполнять обязанности главы администрации Песчанокопского района будет заместитель районного главы по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Алексей Кравцов.

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